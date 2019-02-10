Произошло крушение самолета ВВС Эфиопии, есть жертвы

Временные силы ООН по обеспечению безопасности в районе Абьей (ЮНИСФА) проинформировали о крушении самолета эфиопских ВВС между Суданом и Южным Суданом. Об этом сообщается на сайте организации в твиттере.

Как отмечается, военный вертолет MI-8, на борту которого находились 23 человека, разбился 9 февраля. В результате произошедшего погибли три человека, пострадали десять. Причем состояние троих пострадавших оценивается как критическое. В настоящее время проводится расследование.

Ранее в Португалии рухнул вертолет скорой помощи.