Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

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Новейший российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100 начал выполнение программы предварительных летных испытаний и совершил свой первый полет в рамках новых испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

Как отмечается, самолет А-100 был создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Уточняется, что на нем установлен цифровой цифровой навигационный комплекс, а также цифровая система управления со «стеклянной» кабиной пилотов.

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В Минобороны подчеркнули, что А-100 был разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения.

«Его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США», — заключили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что закончены предварительные испытания модернизированного Ми-26.