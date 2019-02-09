В Дейр эз-Зоре при авиаударе коалиции погибли три человека

Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по провинции Дейр эз-Зор в Сирии, сообщает SANA.

Жертвами удара стали три мирных жителя.

Ранее боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России) атаковали позиции сирийских военных после удара международной коалиции во главе с США.

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Как отмечается, армия Сирии уничтожила большую часть наступающих боевиков.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.