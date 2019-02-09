В Киеве начали строить два новых боевых катера
В Киеве строят два новых боевых катера для Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-центр командования украинских ВМС.
Как отмечается, их закладка состоялась на судостроительном заводе «Завод «Кузница на Рыбацкой».
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«Катера такого типа хорошо зарекомендовали себя на море и на реках, это маневренные и эффективные боевые единицы», — сказал командующий украинских ВМС адмирал Игорь Воронченко.
Уточняется, что речь идет о бронированном артиллерийском катере проекта 58155 (МБАК «Гюрза-М») и десантно-штурмовом катере проекта 58503 (БДШК «Кентавр-ЛК»).
Ранее сообщалось, что Киев возмутился статьей The Times о «гражданской войне» в Донбассе.