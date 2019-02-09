В Киеве начали строить два новых боевых катера

<img src="//img.gazeta.ru/files3/215/12074215/RIAN_5707495.HR-pic905-895x505-36677.jpg">

В Киеве строят два новых боевых катера для Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-центр командования украинских ВМС.

Как отмечается, их закладка состоялась на судостроительном заводе «Завод «Кузница на Рыбацкой».

Реклама

«Катера такого типа хорошо зарекомендовали себя на море и на реках, это маневренные и эффективные боевые единицы», — сказал командующий украинских ВМС адмирал Игорь Воронченко.

Уточняется, что речь идет о бронированном артиллерийском катере проекта 58155 (МБАК «Гюрза-М») и десантно-штурмовом катере проекта 58503 (БДШК «Кентавр-ЛК»).

Ранее сообщалось, что Киев возмутился статьей The Times о «гражданской войне» в Донбассе.