В Грузии пройдут военные учения НАТО

В Грузии проведут учения НАТО Agile Spirit для укрепления безопасности и усиления координации между странами-членами Североатлантического альянса, передает ФАН.

Отмечается, что около трех тысяч военных приедут на учения в Тбилиси с 27 июля по 9 августа 2019 года, чтобы показать свои умения. Военные учения НАТО Agile Spirit проходят в Грузии ежегодно с 2011 года.

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Уточняется, что пока неизвестно точное количество единиц боевой техники, которое будет задействовано в мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в Крыму отреагировали на планы ВСУ провести учения вблизи полуострова.