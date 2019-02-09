Служащий ВСУ госпитализирован после покупки наркотиков у командира

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко сообщил, что служащий ВСУ отравился приобретенными у своего командира наркотиками, передает сайт kp.ru.

Сообщается, что в результате наркотического отравления военнослужащего первого батальона 25-й бригады ВСУ госпитализировали.

Реклама

По его словам, в ходе разбирательства выяснилось, что наркотические вещества отравивший приобретал у командира своего отделения сержанта Никоненко.

Марочко добавил, что командир сбежал из части с оружием после того, как узнал о госпитализации сослуживца.

Ранее в ЛНР рассказали об отказавшейся воевать роте украинских солдат.