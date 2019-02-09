Служащий ВСУ госпитализирован после покупки наркотиков у командира
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко сообщил, что служащий ВСУ отравился приобретенными у своего командира наркотиками, передает сайт kp.ru.
Сообщается, что в результате наркотического отравления военнослужащего первого батальона 25-й бригады ВСУ госпитализировали.
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По его словам, в ходе разбирательства выяснилось, что наркотические вещества отравивший приобретал у командира своего отделения сержанта Никоненко.
Марочко добавил, что командир сбежал из части с оружием после того, как узнал о госпитализации сослуживца.
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