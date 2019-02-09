Посол оценил вероятность ввоза в Россию ядерных материалов из КНДР

Российский посол в КНДР Александр Мацегора усомнился в том, что Москва может согласиться на ввоз радиоактивных материалов из Северной Кореи на свою территорию, передает РИА «Новости».

По его словам, он «с трудом может представить себе ситуацию, при которой мы на это согласились бы».

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Он также рассказал, что США и КНДР на данный момент еще даже не обсуждают вывоз радиоактивных материалов из Северной Кореи, поскольку для этого пока «слишком рано».

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