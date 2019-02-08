Греческий парламент ратифицировал протокол о вступлении Македонии в НАТО
Парламент Греции ратифицировал протокол о вступлении Македонии в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, «за» проголосовали 153 депутата из 300.
Для принятия документа необходимо было набрать от 151 голоса и больше.
Ранее сообщалось, что представители стран-участниц НАТО подписали протокол о вступлении Македонии в военный альянс. Государство пока будет участвовать в работе НАТО в качестве приглашенного члена. После ратификации документа Македония станет официальным членом альянса.