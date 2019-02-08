Греческий парламент ратифицировал протокол о вступлении Македонии в НАТО

<img src="//img.gazeta.ru/files3/123/11833123/RIAN_5532901.HR-pic905-895x505-87895.jpg">

Парламент Греции ратифицировал протокол о вступлении Македонии в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, «за» проголосовали 153 депутата из 300.

Для принятия документа необходимо было набрать от 151 голоса и больше.

Ранее сообщалось, что представители стран-участниц НАТО подписали протокол о вступлении Македонии в военный альянс. Государство пока будет участвовать в работе НАТО в качестве приглашенного члена. После ратификации документа Македония станет официальным членом альянса.