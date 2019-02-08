В Крыму отреагировали на планы ВСУ провести учения вблизи полуострова

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Депутат Государственного совета Республики Крым Иван Шонус назвал провокацией планы воздушных сил ВС Украины провести учения вблизи полуострова. Об этом сообщает RT.

«Подобные учения воспринимаются нами как провокация. Профессионализм украинских военных вызывает большое сомнение, в первую очередь от их действий могут пострадать граждане Украины», — подчеркнул Шонус.

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Он добавил, что жителям полуострова нечего бояться, поскольку он надежно защищен.

Ранее сообщалось, что ВСУ намерены провести учения вблизи Крыма. В 2019 году запланировано четыре учения, первые из которых пройдут в феврале на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области, граничащей с Крымом. В Совфеде позднее выразили мнение, что подобные мероприятия могу вызывать только иронию.