«Чем бы дитя ни тешилось»: сенатор о планах ВСУ провести учения вблизи Крыма

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Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал планы воздушных сил ВС Украины провести учения вблизи полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти мероприятия могут вызывать только иронию.

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Они тешатся и таким образом себя успокаивают, демонстрируя, что любым способом, в том числе и военным, намерены вернуть Крым в свой состав», — сказал Цеков.

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Он подчеркнул, что эти учения не несут в себе никакой серьезной угрозы ни для России, ни для Крыма в частности.

Ранее сообщалось, что ВСУ намерены провести учения вблизи Крыма. В 2019 году запланировано четыре учения, первые из которых пройдут в феврале на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области, граничащей с Крымом.