ВСУ намерены провести учения вблизи Крыма

<img src="//img.gazeta.ru/files3/441/12043441/upload-04-pic905-895x505-34079.jpg">

Воздушные силы ВС Украины намерены провести учения с боевой стрельбой вблизи Крыма, передает РИА «Новости».

Как отмечается, в 2019 году запланировано четыре учения, первые из которых пройдут в феврале на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области, граничащей с Крымом.

Реклама

«Будет проведено более 150 различных мероприятий боевой подготовки, таких как командно-штабные тактические учения, тренировки дежурных сил и тому подобное», — говорится в сообщении воздушных сил ВС Украины.

Подчеркивается, что они будут проходить в обстановке, максимально приближенной к боевой.

Ранее сообщалось, что в НАТО признали стремление Украины вступить в альянс. Для этого она должна продолжать реформы, которые необходимы для «стабильности в евроатлантическом регионе».