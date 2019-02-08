В России намерены разработать оружие с помощью суперкомпьютеров

Суперкомпьютеры будут использованы при разработке к 2027 году 30 видов вооружений, военной и специальной техники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение правительства.

«Количество изделий вооружения, военной и специальной техники, при разработке которых применены суперкомпьютерные технологии, составит 30 единиц», — говорится в документе.

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Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на источники в американском правительстве сообщили о «частичном успешном» испытании Россией новейшего супероружия – ракеты со сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник».

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал, что эта ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем ПРО и ПВО.