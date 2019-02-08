МИД ответил на сообщение о военной помощи Каракасу

Глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин рассказал, что Каракас не направлял в Москву просьбу о российской военной помощи, передает РИА «Новости».

Он отметил, что ведомство тщательно рассматривает и анализирует просьбы стратегических партнеров.

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«Просьба по данному вопросу — нет, не поступала», — сказал Щетинин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США ведут проработку сценариев по силовой смене власти в Венесуэле.