В России предложили ужесточить наказание за небезопасные услуги

В России предложили запретить вести определенную деятельность осужденным за оказание не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей услуг, передает RT.

Соответствующее предложение направил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев в комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы.

Реклама

По его словам, в последнее время резонансными становятся дела, которые связаны с причинением вреда здоровью при оказании различного рода услуг.

«Например, смерть женщины, погибшей от падения на голову глыбы льда с крыши дома, получение травм клиенткой в спортзале», — объяснил Аманлиев.

По его словам, даже если гендиректора организации осудить за оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг, он все еще может в дальнейшем заниматься подобной деятельностью. Он добавил, что чаще всего ответственность за оказание таких услуг несут руководители, например, гендиректоры и начальники по технической безопасности.