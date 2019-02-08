WSJ узнала сроки вывода войск США из Сирии
США намерены вывести войска из Сирии к концу апреля, пишет газета The Wall Street Jpournal со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц Соединенных Штатов.
В издании отметили, что вывод войск из страны планируется к этому сроку несмотря на то, что власти в настоящий момент не предоставили плана по защите своих курдских партнеров от атак войск Турции.
Также в газете рассказали, что военные США рассчитывают в ближайшие дни атаковать последние оплоты боевиков группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп готовится объявить об освобождении от ИГ на 100%.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.