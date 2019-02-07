Генерал США обвинил Россию во внедрении «жестких методов» безопасности в Африке

Командующий Африканским командованием США генерал Томас Уалдхаузер обвинил Россию во внедрении «жестких методов» по обеспечению безопасности в Центральной Африке, передает РИА «Новости».

«Внешние игроки в Центральной Африке, такие как Россия, также подрывают безопасность и противостоят интересам США. Например, в Центральноафриканской республике Россия укрепила свое влияние путем расширения военного сотрудничества, в том числе путем безвозмездной передачи оружия, благодаря чему она получила доступ к рынкам и права на добычу полезных ископаемых», — сказал он.

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По его словам, Россия использует «частных военных подрядчиков», которые в некоторых случаях сопровождают местные силы безопасности.

«Вызывает озабоченность способность России импортировать жесткие методы обеспечения безопасности в регионе, уже омраченном угрозами для безопасности, при этом систематически добывая полезные ископаемые», — добавил командующий.

При этом американский генерал так и не разъяснил, в чем заключаются «жесткие методы» безопасности, якобы внедряемые Россией.