Захарова: США готовят сценарии по силовой смене власти в Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США ведут проработку сценариев по силовой смене власти в Венесуэле, передает РИА «Новости».
Она отметила, что, судя по активности американских военных делегаций в регионе, «ведется детальная проработка вопроса всестороннего, в том числе логистического обеспечения силового варианта смены власти» в стране.
«По сообщениям СМИ, в приграничном с Венесуэлой районе (Колумбии), который недавно посещали высокопоставленные американские военные, разворачивается единый командный пункт так называемой гуманитарной операции, а если называть вещи своими именами, просто гуманитарной интервенции», — заявила Захарова на брифинге.
Она также добавила, что США не пытаются вернуть в страну демократию.
Ранее Захарова заявила, что Вашингтон подстрекает военных Венесуэлы к преступлениям, обещая в ответ амнистию.