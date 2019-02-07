Захарова: США готовят сценарии по силовой смене власти в Венесуэле

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США ведут проработку сценариев по силовой смене власти в Венесуэле, передает РИА «Новости».

Она отметила, что, судя по активности американских военных делегаций в регионе, «ведется детальная проработка вопроса всестороннего, в том числе логистического обеспечения силового варианта смены власти» в стране.

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«По сообщениям СМИ, в приграничном с Венесуэлой районе (Колумбии), который недавно посещали высокопоставленные американские военные, разворачивается единый командный пункт так называемой гуманитарной операции, а если называть вещи своими именами, просто гуманитарной интервенции», — заявила Захарова на брифинге.

Она также добавила, что США не пытаются вернуть в страну демократию.

Ранее Захарова заявила, что Вашингтон подстрекает военных Венесуэлы к преступлениям, обещая в ответ амнистию.