«Отчасти благодаря России»: NI о создании на Украине противокорабельной ракеты

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Проект украинской противокорабельной ракеты «Нептун» напоминает российскую ракету X-35, однако для этого есть причины, пишет американский журнал The National Interest.

Украина занимается развитием оборонной промышленности с 2013 года. Цель состояла в том, чтобы дополнить помощь Вашингтона оборудованием отечественного производства и стать игроком на экспортных рынках. Cамое амбициозное из программы — строительство крылатых противокорабельных ракет, отмечает журнал.

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Проект «Нептун» был анонсирован в 2013 году. По задумке, он призван предоставить украинским силам сдерживающий фактор против российского флота в Азовском море, пишет NI. Ракета оснащена 150-килограммовой боеголовкой с осколочно-фугасным зарядом. Максимальная дальность ракеты — около 300 километров, она предназначена для поражения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн, говорится в материале.

Характеристики «Нептуна» могут показаться знакомыми, поскольку ракета представляет собой слегка модернизированный вариант российской противокорабельной крылатой ракеты Х-35, которая была введена в 2003 году. Тогда Украина активно участвовала в производстве Х-35, особенно в производстве ее двигателя. Поэтому неудивительно, что украинцы используют имеющиеся у них сведения для создания производной российской ракеты, а не тратят ресурсы на производство новой, заключает NI.

Ранее сообщалось, что Украина провела учения в Азовском море.