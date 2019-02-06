«Децентрализованный джихад»: Помпео об изменении борьбы с ИГ
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что союзникам по международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ (организация запрещена в России) удалось достигнуть прогресса в борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ), из-за чего характер борьбы изменится. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, мир «вступает в эру децентрализованного джихада», поэтому суть противостояния террористам ИГ должна меняться.
Помпео также призвал партнеров «постоянно побеждать ИГ, не оставляя террористам мест для убежища. Опасность, по его словам, все еще сохраняется в Сирии и Ираке, а иракский стабилизационный фонд нуждается в $350 млн.
Ранее в Ираке заявили, что президент США Дональд Трамп не спрашивал разрешения на размещение войск в стране.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.