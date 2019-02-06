«Децентрализованный джихад»: Помпео об изменении борьбы с ИГ

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Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что союзникам по международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ (организация запрещена в России) удалось достигнуть прогресса в борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ), из-за чего характер борьбы изменится. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, мир «вступает в эру децентрализованного джихада», поэтому суть противостояния террористам ИГ должна меняться.

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Помпео также призвал партнеров «постоянно побеждать ИГ, не оставляя террористам мест для убежища. Опасность, по его словам, все еще сохраняется в Сирии и Ираке, а иракский стабилизационный фонд нуждается в $350 млн.

Ранее в Ираке заявили, что президент США Дональд Трамп не спрашивал разрешения на размещение войск в стране.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.