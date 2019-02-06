Македония готовится вступить в НАТО

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Представители стран-участниц НАТО подписали протокол о вступлении Македонии в военный альянс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, государство пока будет участвовать в работе НАТО в качестве приглашенного члена.

«Подписание протокола открывает процесс ратификации, и надеюсь, что он пройдет быстро и мы сможем приветствовать нового 30-го члена НАТО» — отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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После ратификации документа Македония станет официальным членом альянса.

Ранее сообщалось, что парламент Македонии утвердил переименование страны.