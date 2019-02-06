Македония готовится вступить в НАТО
Представители стран-участниц НАТО подписали протокол о вступлении Македонии в военный альянс. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, государство пока будет участвовать в работе НАТО в качестве приглашенного члена.
«Подписание протокола открывает процесс ратификации, и надеюсь, что он пройдет быстро и мы сможем приветствовать нового 30-го члена НАТО» — отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Реклама
После ратификации документа Македония станет официальным членом альянса.
Ранее сообщалось, что парламент Македонии утвердил переименование страны.