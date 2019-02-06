Проведен пуск ракеты РС-24 «Ярс»
Проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Как отмечается, это произошло 6 февраля в 11.31 по мск на государственном испытательном космодроме Плесецк.
«Задачи выполнены в полном объеме. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик перспективного ракетного комплекса», — отметили в пресс-службе ведомства.
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Уточняется, что учебные боевые блоки успешно прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал сроки создания наземного «Калибра» и гиперзвуковой ракеты.