Проведен пуск ракеты РС-24 «Ярс»

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Проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Как отмечается, это произошло 6 февраля в 11.31 по мск на государственном испытательном космодроме Плесецк.

«Задачи выполнены в полном объеме. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик перспективного ракетного комплекса», — отметили в пресс-службе ведомства.

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Уточняется, что учебные боевые блоки успешно прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал сроки создания наземного «Калибра» и гиперзвуковой ракеты.