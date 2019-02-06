Лавров отреагировал на слова Трампа о новом ДРСМД

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Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможности заключения нового Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российский президент Владимир Путин уже выразил позицию Москвы по дальнейшим переговорам.

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«Нет недостатка в тех инициативах, которые мы по этим вопросам передавали нашим американским и в целом западным, натовским коллегам», — заявил Лавров.

Он добавил, что поскольку на предложения российской стороны никакой реакции не последовало, глава государства поручил «не будировать эти темы» и спокойно ждать, когда западные коллеги на них отреагируют.

Ранее сообщалось, что Путин ответил на выход США из ДРСМД.