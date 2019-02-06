Источник рассказал об итогах испытаний реактора «Посейдона»

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Источник в российском в оборонно- промышленном комплексе рассказал о результатах испытаний ядерной энергетической установки необитаемого аппарата «Посейдон», передает ТАСС.

По его словам, испытания подтвердили характеристики установки». Речь идет о скорости аппарата, которая может превысить 200 км/ч, а также неограниченной дальности его использования.

Ранее сообщалось, что российский стратегический беспилотник «Посейдон» сможет самостоятельно обходить любые системы защиты противника. Ходовые качества «Посейдона» делают его неуязвимым. Как отмечается, глубина хода беспилотника будет превышать 1 км.