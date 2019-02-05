Президент ЦАР подписал мирное соглашение с 14 вооруженными группировками
Глава Центральноафриканской Республики (ЦАР) Туадера Фостен-Арканж подписал мирное соглашение между членами правительства и представителями 14 вооруженных группировок на переговорах в столице Судана Хартуме. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее документ парафировали представители вооруженных формирований.
Также ранее стало известно, что власти ЦАР достигли мирного соглашения с группировками. Отмечалось, что окончательный вариант мирного договора должен быть подписан в среду, 6 февраля.