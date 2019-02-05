«Слишком оптимистично»: кибер-стратегию Трампа раскритиковали в США

Национальная кибер-стратегия США, представленная администрацией президента США Дональда Трампа, слишком оптимистична, пишет для Defense One Эми Зегарт — руководитель Центра международной безопасности и сотрудничества, автор книг о ЦРУ и ФБР.

В прошлом году администрация Трампа опубликовала стратегию, заявив, что это первая широко сформулированная кибер-стратегия за 15 лет. На этой неделе ежегодное слушание глав разведки в конгрессе об угрозах обнажили «фантастический мир» этого документа и холодную суровую реальность, пишет автор.

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Согласно этой стратегии, Вашингтон планирует «катализировать» лидерство США в новейших технологиях. Однако это «неясный оптимизм», поскольку насущный вопрос заключается в том, смогут ли Соединенные Штаты сохранить нынешнее преимущество. И ответ разведки был отрицательный, подчеркивает автор.

Директор Национальной разведки Дэн Коутс неделю назад дал конгрессу четкое понимание, что американские спецслужбы пришли к выводу о том, что США в настоящее время теряют свои преимущества в новейших технологиях, и американцам лучше привыкнуть к этому, говорится в материале.