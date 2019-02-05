США хотят перебросить в Японию новейший десантный корабль

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Командование ВМС США намерено разместить на своей базе на острове Кюсю новейший ударный десантный корабль America. Об этом сообщает The Japan News со ссылкой на источники.

По данным издания, корабль America способен нести боевые самолеты F-35B, боевые вертолеты и контингент морской пехоты.

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Как отмечается, судно заменит универсальный десантный корабль Wasp.

При этом размещение America в Японии позволит США усилить военное давление на Китай.

Ранее СМИ сообщили, что Япония может оказаться в центре противостояния США и Китая.