CNN: Сеул увеличит расходы на содержание войск США

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Власти Южной Кореи согласились увеличить до $1 млрд расходы на содержание войск США. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, речь идет об американских силах, которые размещены на юге Корейского полуострова.

Как отмечается, стороны заключили соответствующее соглашение на один год.

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При этом Южная Корея также может продлить срок действия этого договора.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует вывод американских войск из Южной Кореи.