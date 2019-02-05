WP: Пентагон изучает данные по гибели мирных жителей при операциях США

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Министерство обороны США изучает данные по гибели мирных жителей во время американских военных операций. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Пентагон проводит масштабный анализ случаев гибели мирных жителей в результате действий американских военных.

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Как отмечается, итогом этого анализа станет создание политики ВС США в отношении случаев, приведших к жертвам среди мирных жителей.

Ранее сообщалось, что Пентагон ответил на сообщения об ударах по мирным жителям в Сирии.