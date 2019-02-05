Порошенко отреагировал на план ОБСЕ по Донбассу
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал новый мирный план ОБСЕ по Донбассу. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я хочу подчеркнуть, что план уже изложен в минских договоренностях», — сказал Порошенко.
По его словам, специальному представителю ОБСЕ Мартину Сайдику стоит почитать минские соглашениям.
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Он также добавил, что Украина готова рассматривать любые планы по урегулированию ситуации в Донбассе.
Ранее Сайдик заявил, что в ОБСЕ появился новый план по достижению мира на юго-востоке Украины.