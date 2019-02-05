Порошенко отреагировал на план ОБСЕ по Донбассу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/151/12117151/RTX6JVUM-pic905-895x505-72347.jpg">

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал новый мирный план ОБСЕ по Донбассу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я хочу подчеркнуть, что план уже изложен в минских договоренностях», — сказал Порошенко.

По его словам, специальному представителю ОБСЕ Мартину Сайдику стоит почитать минские соглашениям.

Реклама

Он также добавил, что Украина готова рассматривать любые планы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее Сайдик заявил, что в ОБСЕ появился новый план по достижению мира на юго-востоке Украины.