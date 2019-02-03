Парламент Ирака разработает закон о выводе из страны иностранных военных советников

Иракский парламент намерен разработать законопроект о разрыве соглашения по безопасности с США, что приведет к выводу из страны американских и других иностранных военных советников, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал первый заместитель спикера парламента Хасан аль-Кааби.

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Заявление аль-Кааби стало ответом на заявление президента США Дональда Трампа о том, что США сохраняют военное присутствие в Ираке для того, чтобы иметь возможность «следить за Ираном».

«Парламент в течение ближайшей сессии будет работать над законопроектом, включающим окончание действия соглашения по безопасности с США, а также окончание присутствия американских и других иностранных военных инструкторов и советников на территории Ирака», — говорится в заявлении.

Аль-Кааби раскритиковал заявление Трампа, назвав его грубым нарушением суверенитета Ирака и иракской конституции.