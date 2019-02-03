В Совфеде ответили на требование компенсации за «советскую оккупацию» Эстонии
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отреагировал на слова главы Минюста Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что Россия должна возместить ущерб за «советскую оккупацию». Об этом сообщает RT.
Он выразил сожаление тем, что власти пытаются «привязать» к современной истории абсолютно «конъюнктурные» вопросы.
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«Это абсолютная бессмыслица, дань политической конъюнктуре, это дань современным информационным войнам и русофобии, которая сегодня, к сожалению, доминирует на общественно-политической площадке Эстонии», — сказал Морозов.
Сенатор также добавил, что обращать внимание на подобные заявления не стоит.
Ранее сообщалось, что Минюст Эстонии потребовал от России компенсацию за «советскую оккупацию».