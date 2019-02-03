Пушков отреагировал на предложение Трампа по ДРСМД
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал желание президента США Дональда Трампа заключить новый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Это слова, но не дела. Их цель - успокоить евросоюзников и подсластить горькую для них пилюлю выхода США», — написал Пушков.
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По его словам, США решили разрушить ДРСМД.
Он также подчеркнул, что заявления США являются «лишь риторикой».
Ранее Трамп заявил о желании заключить новый ДРСМД.