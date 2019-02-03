Власти ЦАР достигли мирного соглашения с группировками
Правительство Центрально-Африканской Республики (ЦАР) и 14 вооруженных группировок достигли мирного соглашения. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, окончательный вариант мирного договора должен быть подписан 6 февраля.
Как отмечается, переговоры между властями ЦАР и лидерами вооруженных группировок проходят в суданской столице Хартуме.
Ранее сообщалось, что в МИД России выразили готовность содействовать урегулированию в ЦАР.