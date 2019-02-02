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Официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома заявил, что США передали России свои условия для возобновления переговоров по ДРСМД. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, американская сторона передала России список «конкретных шагов», которые Москва может предпринять для спасения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Как отмечается, Вашингтон призвал Москву уничтожить ракету 9М729.

Ранее сообщалось, что США официально уведомили Россию о начале выхода из ДРСМД.