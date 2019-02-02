Помпео выразил готовность говорить с Россией

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов вести переговоры с Москвой в сфере контроля над вооружениями, передает РИА «Новости».

При этом он уточнил, что диалог может состояться только на основе ответственного подхода к выполнению взаимных обязательств.

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«Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который повышает безопасность США, союзников и партнеров; поддается проверке и исполнению; и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства. Соединенные Штаты готовы вести с Россией отвечающие этим критериям переговоры по контролю над вооружениями», — заявил Помпео.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ответил на выход США из ДРСМД. Также стало известно о начале работы над созданием гиперзвуковой ракеты средней дальности.