США назвали ультиматум по возвращению к ДРСМД

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В Госдепартаменте США ответили на решение России приостанавливать свое участие в договоре РСМД, передает РИА «Новости».

«США сохраняют за собой право отозвать свое уведомление о выходе из договора до конца этого шестимесячного периода, и мы были бы готовы рассмотреть этот вопрос, если Россия вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению (договора)», — заявил представитель Госдепа.

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Он отметил, что ответственность за сохранение ДРСМД «полностью лежит на России».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ответил на выход США из ДРСМД. Также стало известно о начале работы над созданием гиперзвуковой ракеты средней дальности.