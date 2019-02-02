Выжившие в Хиросиме и Нагасаки испугались выхода США из ДРСМД
Жители японских городов Хиросима и Нагасаки, которые пострадали от атомных бомбардировок США в 1945 году, обеспокоены в связи с выходом Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.
По мнению жителей городов, действия американцев являются непростительными и противоречат международным усилиям по разоружению.
«Выход [США из ДРСМД] вызывает беспокойство. Страна, обладающая ядерным оружием, должна проявить ответственность и работать над его уничтожением», — сказал 88-летний Дзюндзи Маки, переживший удар по Хиросиме.
Глава МИД Японии Таро Коно, комментируя решение США по ДРСМД заявил, что этот договор сыграл большую роль с точки зрения сокращения вооружений, и в случае прекращения его действия будет нужен новый документ.
Ранее Минобороны сделало заявление о выходе США из ДРСМД.