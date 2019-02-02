Появилось фото тайного завода США по производству запрещенных ракет
Министерство обороны России опубликовало фото завода американской военно-промышленной корпорации «Raytheon», на котором производят запрещенные ДРСМД ракеты, передает РИА «Новости».
На предоставленном спутниковом снимке от 3 декабря 2018 года показан завод с общей территорией 4150×2300 метров.
Ранее Минобороны сообщило, что в городе Тусон штата Аризона в июне 2017 года на предприятии корпорации «Raytheon» стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей для создания запрещенного договором вооружения.