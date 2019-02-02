«Интереснейший допрос»: в ДНР схватили «воина света»
Вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) взяли в плен «воина света» из ВСУ, передает ФАН.
Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Он уточнил, что в плену оказался силовик из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины.
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Кроме того, Безсонов пообещал «интереснейший допрос» попавшего в плен, а также пообещал обнародовать его результаты.
Ранее президент Украины Петр Порошенко захотел проверить на полиграфе всех украинцев.