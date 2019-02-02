«Интереснейший допрос»: в ДНР схватили «воина света»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/851/12107851/RIAN_3020485.HR-pic905-895x505-48542.jpg">

Вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) взяли в плен «воина света» из ВСУ, передает ФАН.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он уточнил, что в плену оказался силовик из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины.

Реклама

Кроме того, Безсонов пообещал «интереснейший допрос» попавшего в плен, а также пообещал обнародовать его результаты.

Ранее президент Украины Петр Порошенко захотел проверить на полиграфе всех украинцев.