Минобороны сделало заявление о выходе США из ДРСМД

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Министерство обороны России заявило, что США приняли решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) за два года до того, как они выдвинули обвинения в адрес Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что Вашингтон также начал готовиться к производству запрещенных документом ракет.

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По данным Минобороны, в городе Тусон штата Аризона в июне 2017 года на предприятии корпорации «Raytheon» стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей для создания запрещенного договором вооружения.

Как отмечается, площадь завода при этом выросла на 44% — с 55 до 79 тыс. квадратных метров.

«Характер и сроки проводимых работ неопровержимо свидетельствуют о том, что администрация США приняла решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения в адрес России о нарушении договора», — заключили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков внес ясность в позицию России по ДРСМД.