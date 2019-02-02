В Иране презентовали новую крылатую ракету

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Министр обороны Ирана Амир Хатами рассказал, что страна успешно презентовала новую крылатую ракету Hoveyzeh. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Хатами подчеркнул, что ракета имеет дальность полета более 1350 км, а также обладает высокой точностью и может летать на малой высоте.

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«Hoveyzeh является достижением оборонной отрасли»,— заявил Хатами.

Кроме того, Тегеран подтвердил, что ракета является оборонительной и будет «использоваться для сдерживания иностранных угроз».

Ранее сообщалось, что жители пострадали из-за атаки террористов на юго-востоке Ирана.