В Иране презентовали новую крылатую ракету
Министр обороны Ирана Амир Хатами рассказал, что страна успешно презентовала новую крылатую ракету Hoveyzeh. Об этом сообщает телеканал Press TV.
Хатами подчеркнул, что ракета имеет дальность полета более 1350 км, а также обладает высокой точностью и может летать на малой высоте.
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«Hoveyzeh является достижением оборонной отрасли»,— заявил Хатами.
Кроме того, Тегеран подтвердил, что ракета является оборонительной и будет «использоваться для сдерживания иностранных угроз».
Ранее сообщалось, что жители пострадали из-за атаки террористов на юго-востоке Ирана.