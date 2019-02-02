Песков внес ясность в позицию России по ДРСМД

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение о США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подтвердил, что Москва больше не будет инициировать переговоры по этому документу.

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«Если он (президент США Дональд Трамп. — «Газета.Ru») хочет, то мы будет готовы ответить на их инициативы, но сами предлагать ничего не будем», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ответил на выход США из ДРСМД. Также стало известно о начале работы над созданием гиперзвуковой ракеты средней дальности.