Лавров рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, это решение усугубляет ситуацию в сфере ядерного разоружения и стратегической стабильности.
Он уточнил, что после выхода из ДРСМД американская сторона не будут считать себя связанной обязательствами. В таком случае они будут производить ракеты в дополнение к тем научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, которые уже санкционированы в текущем бюджете.
Ранее сообщалось, что Лавров обвинил США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия.