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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это решение усугубляет ситуацию в сфере ядерного разоружения и стратегической стабильности.

Он уточнил, что после выхода из ДРСМД американская сторона не будут считать себя связанной обязательствами. В таком случае они будут производить ракеты в дополнение к тем научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, которые уже санкционированы в текущем бюджете.

Ранее сообщалось, что Лавров обвинил США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия.