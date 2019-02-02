Российские подлодки нанесли ракетный «удар» в Черном море

Подводные лодки Новороссийской военной морской базы (ВМБ) нанесли ракетный удар по кораблям условного противника в рамках учений. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

Отмечается, что экипаж самолета Бе-12 передавал разведывательные данные на субмарины для наведения удара, после чего подводные лодки «Ростов-на-Дону» и «Краснодар» нанесли ракетный удар по «противнику».

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Также, по данным ведомства, в учениях участвовали противолодочные корабли и вспомогательные суда Новороссийской ВМБ, выполнявшие роль группировки кораблей условного противника.

Ранее сообщалось, что СМИ смоделировали ядерный удар российской подлодки по США.