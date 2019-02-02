Лавров обвинил США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, это произошло в ходе совещания у главы государства Владимира Путина.

«Потому что, несмотря на наши многочисленные напоминания, Соединенные Штаты в рамках НАТО допускают серьезные нарушения этого Договора», — подчеркнул Лавров.

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Он уточнил, что в НАТО проводятся так называемые «совместные ядерные миссии», в рамках которых отрабатываются навыки применения ядерного оружия с участием стран, которые не являются членами «ядерной пятерки». При этом договор запрещает передачу технологий по пользованию ядерным оружием этим государствам.

«Это прямое нарушение Договора о нераспространении», — заключил Лавров.

Ранее сообщалось, что Путин отреагировал на выход США из ДРСМД.