Путин отреагировал на выход США из ДРСМД

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Российский президент Владимир Путин прокомментировал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ответ на эти действия будет зеркальным.

«Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР, и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», — сказал Путин.

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Глава государства также поручил больше не инициировать переговоры по ДРСМД, так как все предложения Москвы «остаются на столе».

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал выход США из ДРСМД.