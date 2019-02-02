Китай выступил против выхода США из ДРСМД

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Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай выступает против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА «Новости».

По словам представителя ведомства, Пекин призывает США и Россию восстановить диалог и избавиться от разногласий.

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«Односторонний выход США из ДРСМД приведет к серьезным последствиям», — добавил Шуан.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон со 2 февраля приостанавливает свое участие в ДРСМД, а также, что намерен заключить новый ДРСМД.