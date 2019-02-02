Спустя десятилетия «потерянный флот Гитлера» обнаружили в Черном море

В Турции сняли документальный фильм об обнаруженной на дне Черного моря немецкой подлодке, затонувшей во время Второй мировой войны. Об этом сообщает CNN Turk.

Как отмечается, подлодку U-23 обнаружил турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай во время съемок документального фильма. Она была затоплена вместе с другими подлодками в 1944 году, после чего их не могли обнаружить долгое время и назвали «потерянным флотом Гитлера».

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Уточняется, что карта командира подлодки попала в руки Колая более десяти лет назад. Впоследствии к поискам подключились ВМС Турции. На поиски подлодок им потребовалось четыре года.

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