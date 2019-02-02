МИД Польши внес ясность в публикацию о размещении в Европе ядерных ракет

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В польском МИДе опровергли публикацию Der Spiegel, в которой глава ведомства Яцек Чапутович якобы выступил за размещение на европейской территории ракет с ядерными боеголовками. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Согласно тексту заявления, название опубликованного материала не передает сути разговора.

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«В разговоре с журналистом немецкого еженедельника по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности глава польской дипломатии отметил, что Европа в настоящее время базируется на ядерном сдерживании, гарантированном Североатлантическим альянсом», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что дальнейшее присутствие ядерных сил США отвечает интересам Европы, однако министр не требовал размещения ракет на европейской территории.

Ранее сообщалось, что Польша призвала США разместить в Европе ядерные ракеты.