МИД Польши внес ясность в публикацию о размещении в Европе ядерных ракет
В польском МИДе опровергли публикацию Der Spiegel, в которой глава ведомства Яцек Чапутович якобы выступил за размещение на европейской территории ракет с ядерными боеголовками. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
Согласно тексту заявления, название опубликованного материала не передает сути разговора.
«В разговоре с журналистом немецкого еженедельника по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности глава польской дипломатии отметил, что Европа в настоящее время базируется на ядерном сдерживании, гарантированном Североатлантическим альянсом», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что дальнейшее присутствие ядерных сил США отвечает интересам Европы, однако министр не требовал размещения ракет на европейской территории.
Ранее сообщалось, что Польша призвала США разместить в Европе ядерные ракеты.