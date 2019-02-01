Генерал США назвал Польшу «ключом» к сдерживанию России

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Генерал-полковник армии США Бен Ходжес заявил, что географическое положение Польши имеет решающее значение для «сдерживания» России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, строительство транспортного узла между Варшавой и Лодзью обеспечит безопасность в этом регионе.

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Он также добавил, что это позволит улучшить маневренность войск НАТО в случае возможного конфликта с Россией.

Ходжес подчеркнул, что эффективность стратегии сдерживания, в частности зависит от интеграции армии Польши под командованием НАТО.

Ранее сообщалось, что Польша призвала США разместить в Европе ракеты с ядерными боеголовками.